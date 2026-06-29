Долар та євро завмерли: курс на 30 червня та які товари в Україні "зав'язані" на валюті

Офіційний курс долара на 30 червня майже не змінився, тоді як євро продовжив незначне зростання. Водночас навіть помірні коливання валютного ринку можуть впливати на ціни імпортних товарів.

Який курс встановив Національний банк України та які товари найбільше залежать від валютних коливань, – читайте у матеріалі РБК-Україна .

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Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на 1 копійку – до 44,84 грн/долар.

НБУ знизив офіційний курс на 1 копійку – до 44,84 грн/долар. Курс євро: європейська валюта подорожчала на 3 копійки – до 51,16 грн/євро.

європейська валюта подорожчала на 3 копійки – до 51,16 грн/євро. Найчутливіші до курсу товари: побутова техніка, електроніка, гаджети та комплектуючі найбільше залежать від валютних коливань.

побутова техніка, електроніка, гаджети та комплектуючі найбільше залежать від валютних коливань. Чи змінюються ціни одразу: короткострокові зміни курсу не призводять до миттєвого подорожчання товарів, але тривале послаблення гривні поступово відображається на їхній вартості.

Курс валют НБУ

НБУ на 30 червня встановив офіційний курс долара на рівні 44,84 гривні, що на 1 копійку нижче, ніж днем раніше. 29 червня офіційний курс становив 44,85 гривні за долар.

Водночас офіційний курс євро продовжив зростати. Регулятор встановив його на рівні 51,16 гривні, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Напередодні курс євро становив 51,13 гривні.

Таким чином, долар залишається практично стабільним, тоді як європейська валюта демонструє помірне зміцнення.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Які товари найбільше залежать від курсу валют

Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, найбільш чутливими до змін курсу залишаються побутова техніка, електроніка, гаджети та комплектуючі.

За його словами, більшість таких товарів імпортується напряму або реалізується через дилерські мережі, тому валютний курс безпосередньо впливає на їхню собівартість.

Втім, експерт наголошує, що не варто очікувати миттєвого подорожчання після незначних курсових коливань.

''Якщо курс змінився на 20-30 копійок, це не означає, що пральна машина чи ноутбук одразу подорожчають. Ритейлери мають складські запаси, старі партії, маркетингові акції, конкуренцію між мережами'', – пояснив Мамедов.

За його словами, відчутний вплив на ціни виникає тоді, коли зміна курсу є тривалою або достатньо різкою. У такому разі імпортери закуповують нові партії товарів уже за вищим курсом і поступово закладають ці витрати у кінцеву ціну.

Тому помірні валютні коливання не одразу спонукають продавців переписувати цінники, однак тривале послаблення гривні майже неминуче позначається на вартості імпортної техніки та електроніки.