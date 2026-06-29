ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар та євро завмерли: курс на 30 червня та які товари в Україні "зав'язані" на валюті

16:17 29.06.2026 Пн
2 хв
Які зміни відбулись в офіційному курсі валют?
aimg Анастасія Мацепа
Долар та євро завмерли: курс на 30 червня та які товари в Україні "зав'язані" на валюті Фото: офіційний курс долара та євро майже не змінився (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Офіційний курс долара на 30 червня майже не змінився, тоді як євро продовжив незначне зростання. Водночас навіть помірні коливання валютного ринку можуть впливати на ціни імпортних товарів.

Який курс встановив Національний банк України та які товари найбільше залежать від валютних коливань, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на 1 копійку – до 44,84 грн/долар.
  • Курс євро: європейська валюта подорожчала на 3 копійки – до 51,16 грн/євро.
  • Найчутливіші до курсу товари: побутова техніка, електроніка, гаджети та комплектуючі найбільше залежать від валютних коливань.
  • Чи змінюються ціни одразу: короткострокові зміни курсу не призводять до миттєвого подорожчання товарів, але тривале послаблення гривні поступово відображається на їхній вартості.

Курс валют НБУ

НБУ на 30 червня встановив офіційний курс долара на рівні 44,84 гривні, що на 1 копійку нижче, ніж днем раніше. 29 червня офіційний курс становив 44,85 гривні за долар.

Водночас офіційний курс євро продовжив зростати. Регулятор встановив його на рівні 51,16 гривні, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Напередодні курс євро становив 51,13 гривні.

Таким чином, долар залишається практично стабільним, тоді як європейська валюта демонструє помірне зміцнення.

Долар та євро завмерли: курс на 30 червня та які товари в Україні &quot;зав'язані&quot; на валюті

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар падає, євро - росте: обмінники та банки оновили курси валют на 29 червня

Які товари найбільше залежать від курсу валют

Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, найбільш чутливими до змін курсу залишаються побутова техніка, електроніка, гаджети та комплектуючі.

За його словами, більшість таких товарів імпортується напряму або реалізується через дилерські мережі, тому валютний курс безпосередньо впливає на їхню собівартість.

Втім, експерт наголошує, що не варто очікувати миттєвого подорожчання після незначних курсових коливань.

''Якщо курс змінився на 20-30 копійок, це не означає, що пральна машина чи ноутбук одразу подорожчають. Ритейлери мають складські запаси, старі партії, маркетингові акції, конкуренцію між мережами'', – пояснив Мамедов.

За його словами, відчутний вплив на ціни виникає тоді, коли зміна курсу є тривалою або достатньо різкою. У такому разі імпортери закуповують нові партії товарів уже за вищим курсом і поступово закладають ці витрати у кінцеву ціну.

Тому помірні валютні коливання не одразу спонукають продавців переписувати цінники, однак тривале послаблення гривні майже неминуче позначається на вартості імпортної техніки та електроніки.

Читайте також: Чи дасть НБУ гривні впасти: що означає "яструбина" політика Нацбанку
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)
Аналітика
Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна
Віктор ОліфіровАналітик, історик Дипломатія дронів і не тільки. Як Україна шукає партнерів в Азії в обхід Пекіна