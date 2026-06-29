Долар падає, євро - росте: обмінники та банки оновили курси валют на 29 червня

Станом на 29 червня валютний ринок демонструє різноспрямовану динаміку: долар впевнено втрачає позиції, тоді як європейська валюта, навпаки, додає в ціні.

Скільки сьогодні просять за валюту в касах провідних банків та обмінних пунктах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Долар в обмінниках подешевшав: Валюта втратила 5 копійок у порівнянні з п'ятницею - купити долар сьогодні можна по 44,90 грн.

Валюта втратила 5 копійок у порівнянні з п'ятницею - купити долар сьогодні можна по 44,90 грн. Євро продовжує дорожчати: За вихідні європейська валюта додала в ціні до 8 копійок, досягнувши позначки 51,58 грн в обмінниках.

За вихідні європейська валюта додала в ціні до 8 копійок, досягнувши позначки 51,58 грн в обмінниках. Банківська корекція: Середній курс продажу долара в банках сьогодні становить 45,09 грн, що на 11 копійок нижче попередніх показників.

Середній курс продажу долара в банках сьогодні становить 45,09 грн, що на 11 копійок нижче попередніх показників. Різниця між готівкою та картками: У ПриватБанку та Ощадбанку зберігається спред - купівля валюти через мобільні застосунки (картковий курс) залишається вигіднішою або суттєво відрізняється від касового курсу.

У ПриватБанку та Ощадбанку зберігається спред - купівля валюти через мобільні застосунки (картковий курс) залишається вигіднішою або суттєво відрізняється від касового курсу. Динаміка великих банків: Найбільші зміни зафіксовано в Monobank (долар подешевшав на 18 коп.) та в Ощадбанку, де євро в застосунку подорожчало на 15 копійок.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 29 червня долар в обмінниках можна купити по 44,90 гривні, а здати валюту сьогодні обійдеться в 44,80 гривні. У порівнянні із п'ятничним курсом валюта втратила в ціні 5 копійок.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,58 гривні, а купують - по 51,35 гривні. Європейська валюта за вихідні додала в ціні 8 та 5 копійок відповідно.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 45,09 (-11 коп) гривень при покупці, здати можна по 44,63 (+5 коп) гривні.

Євро в банках продають по 51,50 (-6 коп) гривні, а купують - по 50,87 (-12 коп) гривень.

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (-5 коп) гривень, а картою - 45,04 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,5 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 45,10 (-5 коп) гривні, а карткою - 45,20 (-5 коп) гривень. Євро у мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться у 51,55 (+15 коп) гривню, а карткою - 51,65 (+5 коп) гривню.

У "Пумбі" долар сьогодні продають по 45,30 (без змін) гривень у відділеннях та 45,10 (без змін) гривень - комерційний курс. Євро в касах банку можна купити по 51,80 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 45,03 (-18 коп) гривні, а євро - по 51,52 (+2 коп) гривні.