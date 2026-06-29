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Доллар и евро замерли: курс на 30 июня и какие товары в Украине "завязаны" на валюте

16:17 29.06.2026 Пн
3 мин
Какие изменения произошли в официальном курсе валют?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро замерли: курс на 30 июня и какие товары в Украине "завязаны" на валюте Фото: официальный курс доллара и евро почти не изменился (коллаж РБК-Украина)
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Официальный курс доллара на 30 июня почти не изменился, в то время как евро продолжил незначительный рост. В то же время, даже умеренные колебания валютного рынка могут влиять на цены импортных товаров.

Какой курс установил Национальный банк Украины и какие товары больше всего зависят от валютных колебаний, – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на 1 копейку – до 44,84 грн/доллар.
  • Курс евро: европейская валюта подорожала на 3 копейки – до 51,16 грн/евро.
  • Самые чувствительные к курсу товары: бытовая техника, электроника, гаджеты и комплектующие больше всего зависят от валютных колебаний.
  • Изменяются ли цены сразу: краткосрочные изменения курса не влекут мгновенное подорожание товаров, но длительное ослабление гривни постепенно отражается на их стоимости.

Курс валют НБУ

НБУ на 30 июня установил официальный курс доллара на уровне 44,84 гривны, что на 1 копейку ниже, чем днем ранее. 29 июня официальный курс составил 44,85 гривны за доллар.

В то же время, официальный курс евро продолжил расти. Регулятор установил его на уровне 51,16 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Накануне курс евро составил 51,13 гривны.

Таким образом, доллар остается практически стабильным, в то время как европейская валюта демонстрирует умеренное укрепление.

Доллар и евро замерли: курс на 30 июня и какие товары в Украине &quot;завязаны&quot; на валюте

Фото: официальный курс валют НБУ на 30 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Какие товары больше всего зависят от курса валют

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, наиболее чувствительными к изменениям курса остаются бытовая техника, электроника, гаджеты и комплектующие.

По его словам, большинство таких товаров импортируется напрямую или реализуется через дилерские сети, поэтому валютный курс оказывает непосредственное влияние на их себестоимость.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что не следует ожидать мгновенного удорожания после незначительных курсовых колебаний.

''Если курс изменился на 20-30 копеек, это не значит, что стиральная машина или ноутбук сразу подорожают. Ритейлеры имеют складские запасы, старые партии, маркетинговые акции, конкуренцию между сетями'', – объяснил Мамедов.

По его словам, ощутимое влияние на цены возникает тогда, когда смена курса является длительной или достаточно резкой. В таком случае импортеры закупают новые партии товаров уже по более высокому курсу и постепенно закладывают эти расходы в конечную цену.

Поэтому умеренные валютные колебания не сразу побуждают продавцов переписывать ценники, однако длительное ослабление гривни почти неизбежно отражается на стоимости импортной техники и электроники.

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