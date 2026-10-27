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Долар та євро стрімко зростають: курс валют в банках та обмінниках на 27 жовтня

08:35 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро стрімко зростають: курс валют в банках та обмінниках на 27 жовтня Фото: курс долара та євро росте (Getty Images)
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В Україні у вівторок, 27 жовтня, зафіксовано суттєве подорожчання іноземної валюти. Долар та євро помітно додали у ціні як в обмінних пунктах, так і в касах та мобільних застосунках провідних банків.

Скільки коштує валюта в обмінниках і банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 27 жовтня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 46,10 (+50 коп) гривень для покупки та 45,80 (+42 коп) гривень для продажу.

Євро в обмінниках можна купити по 51,70 (+40 коп) гривні, а здати по 51,35 (+30 коп) гривні.

Долар та євро стрімко зростають: курс валют в банках та обмінниках на 27 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 27 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить для покупки 45,95 (+29 коп) гривень та 45,30 (+34 коп) гривень - для продажу.

Євро в банках можна купити по 51,50 (+28 коп) гривні, а здати - по 50,65 (+35 коп) гривні.

Долар та євро стрімко зростають: курс валют в банках та обмінниках на 27 жовтня
Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,85 (+25 коп) гривень, а карткою - 45,87 (+21 коп) гривень. Євро в "Приваті" можна купити у відділенні по 51,45 (+25 коп) гривні, а картою - 51,54 (+26 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари у застосунку по 45,85 (+35 коп) гривень, а безнал - 46,05 (+60 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,45 (+60 коп) гривні, а карткою - 51,75 (+50 коп) гривня.

ПУМБ продає долари в касах по 45,90 (+40 коп) гривень, а безнал - 45,90 (+30 коп) гривень. Євро в касах банку можна купити по 51,40 (+40 коп) гривень.

У Monobank долар сьогодні коштує 45,85 (+21 коп) гривень, а за євро доведеться віддати 51,50 (+24 коп) гривню.

Читайте також: Долар злетів до історичного максимуму: курс НБУ на 27 жовтня та що тисне на валюту

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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