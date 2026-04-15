Долар та євро розійшлися в ціні: що відбувається в обмінниках та банках 15 квітня

Долар в обмінниках: Середня вартість покупки становить 43,60 грн.

Євро в обмінниках: Валюта помітно подорожчала - до 51,40 грн у продажу.

Банківський сектор: Банки, на відміну від обмінників, підняли курс долара в середньому до 43,79 грн.

Карткові курси: Найвигідніший курс продажу долара серед популярних банків наразі у ПриватБанку (43,70 грн у відділеннях), а найвищий - у ПУМБ та Ощадбанку (до 43,90 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 15 квітня середній курс долара в обмінниках становить 43,60 (-5 коп) гривні при покупці та 43,50 гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,40 (+25 коп) гривню, а здати - по 51,18 (+28 коп) гривні.

Фото: курс валют на 15 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банка при покупці сьогодні тримається на рівні 43,79 (+6 коп) гривень, а здати валюту можна по 43,30 (+5 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,45 (+25 коп) гривні, а здати - по 50,75 (+15 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари по 43,70 гривні у відділення та 43,85 гривні при покупці карткою. Євро в "Приваті" можна купити у касі по 51,7 гривні, а для безналу курс 51,81 гривня.

Ощадбанк сьогодні продає долар у мобільному застосунку по 43,75 гривні, а для карток - по 43,90 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,65 гривні, а карткою - 51,85 гривню.

У "Пумбі" долар сьогодні по 43,90 гривні у відділеннях, а для карток - 43,70 гривні. Євро в "Пумбі" сьогодні можна купити по 51,70 гривні.

Monobank продає долари по 43,85 гривні, а євро - по 51,75 гривні.