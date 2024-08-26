Долар та євро подорожчали: свіжі курси валют на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 26 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 46,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 грн., євро по 45,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 26 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2236 грн за 1 долар (-0,0645 грн).

Курс євро становитиме 45,8406 гривень за 1 євро (-0,1420 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в останній тиждень серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься в рамках серпневих трендів.

За його словами, на тлі незначних та різновекторних рухів зміни курсу відбуватимуться в рамках нових тимчасових коридорів: 41-41,7 грн/долар на безготівковому ринку та 41-42 грн/долар на готівковому.