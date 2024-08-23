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НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 15:54
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НБУ знижує курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2236 грн за 1 долар (-0,0645 грн).

НБУ знижує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,8406 гривень за 1 євро (-0,1420 грн).

НБУ знижує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, до кінця 2024 року курс долара коливатиметься в межах 41-42 грн/долар.

"Може, буде 42,5 грн/долар. Ситуація на міжбанку контролюється Національним банком. НБУ не дасть курсу підвищуватись", - сказав він.

За його словами, НБУ має погасити девальваційні очікування. "Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Почали розганятися інфляція та девальваційні очікування. Зараз НБУ не може дозволити собі значного руху", - додав експерт.

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