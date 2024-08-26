Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро врос на 10 копеек до 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 45,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 26 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2236 гривен за 1 доллар (-0,0645 грн).

Курс евро составит 45,8406 гривен за 1 евро (-0,1420 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в последнюю неделю августа ситуация на валютном рынке будет оставаться в рамках августовских трендов.

По его словам, на фоне незначительных и разновекторных движений изменения курса будут происходить в рамках новых временных коридоров: 41-41,7 грн/доллар на безналичном рынке и 41-42 грн/доллар на наличном.