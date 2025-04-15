Доллар и евро подорожали: что будет с курсами в Украине

Курс доллара вырос на прошлой неделе, однако об изменении тенденции говорить пока рано. Курс евро в Украине зависит от ситуации на международных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, прошедшая неделя завершилась ослаблением курса доллара относительно евро до почти 1,14, что повлияло и на украинский валютный рынок. НБУ ослабил на прошлой неделе гривну к доллару США и евро, увеличив спред между ними.

НБУ на прошлой неделе увеличил интервенции на 37% до 536 млн долларов, особенно в конце недели. Кроме того, НБУ ослабил курс гривны к доллару США на 0,5% до 41,39 грн/доллар и из-за роста стоимости евро относительно доллара ослабил официальный курс гривны к евро на 3% до очередного максимума - 46,92 грн/евро.

По мнению аналитиков, уменьшение продажи валюты, вероятно, связано с нежеланием экспортеров продавать выручку из-за повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках.

"Ослабление курса гривны к доллару США на прошлой неделе незначительно и лишь свидетельствует о возвращении к более привычным уровням после существенного укрепления в начале апреля", - говорится в обзоре.

В то же время сейчас гривна остается на 1,5% крепче, чем в начале года.

"Незначительное ослабление вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривны. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривну относительно евро, реагируя на мировые тенденции, и увеличивать разницу в стоимости этих валют для украинского рынка", - добавили аналитики инвесткомпании ICU.