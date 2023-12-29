Долар та євро підскочили наприкінці року: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс наприкінці року за стрибком на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 45 копійок до 38,85 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,35 гривні, євро по 42,2 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,04-38,08 (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко підвищив курс долара на останній робочий день 2023 року. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 29 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,9824 грн за 1 долар (+0,3630 грн).

Курс євро становитиме 42,2079 гривень за 1 євро (+0,5745 грн). Це історичний максимум. Однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

Ситуація на ринку наприкінці року

Офіційний курс долара з початку грудня зріс на 4,4% з 36,38 до 37,98 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України, який у відповідь послабив гривню. Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.