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Долар та євро падають: свіжий курс в обмінниках

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Україна, Середа 21 червня 2023 11:31
Долар та євро падають: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впала на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 червня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,30 гривень. Курс євро впав на 8 копійок до 40,85 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 грн, євро по 40,15 грн.

Офіційний курс долара НБУ було зафіксовано з 21 липня 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 червня становить 39,964 гривні за євро (+0,0256 гривні).

НБУ вирішив проблему "зношених" доларів

Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності

За порушення передбачено великі штрафи. Максимальний розмір становитиме:

  • до банків - у розмірі до 400 тисяч гривень та планується його збільшення за суттєві порушення;
  • до небанківських фінансових установ - у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

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