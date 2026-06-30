Долар та євро падають: курс НБУ на 1 липня та якого максимуму чекати від валюти влітку

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Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на 5 копійок – до 44,79 грн/долар.

НБУ знизив офіційний курс на 5 копійок – до 44,79 грн/долар. Курс євро: європейська валюта подешевшала на 13 копійок – до 51,03 грн/євро.

європейська валюта подешевшала на 13 копійок – до 51,03 грн/євро. Чи буде долар по 45 грн: банкір не виключає ситуативного перетину цієї позначки.

банкір не виключає ситуативного перетину цієї позначки. Прогноз на літо: за відсутності нових потрясінь курс долара до кінця літа навряд чи перевищить 45,5 грн.

Курс валют НБУ

НБУ на 1 липня встановив офіційний курс долара на рівні 44,79 гривні, що на 5 копійок нижче, ніж днем раніше. 30 червня офіційний курс становив 44,84 гривні за долар.

Водночас офіційний курс євро також знизився. Регулятор встановив його на рівні 51,03 гривні, що на 13 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Напередодні курс євро становив 51,16 гривні.

Таким чином, на початку липня офіційні курси обох основних валют знизилися, причому євро подешевшав помітніше за долар.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 1 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи може долар перевищити 45 гривень

Як розповів у коментарі для РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, говорити про різкі стрибки курсу найближчим часом не варто.

За його словами, валютний ринок залишається дуже чутливим до ситуації на фронті, імпорту пального та енергетичного обладнання, а також регулярності міжнародної фінансової допомоги. Водночас НБУ працює в режимі керованої гнучкості, який дозволяє згладжувати надмірні курсові коливання.

''Так, долар може періодично наближатися до позначки 45 грн або навіть ситуативно її перетинати. Але важливо не саме число ''45'', а характер курсових змін'', – зазначив Мамедов.

Він пояснив, що плавне підвищення курсу на кілька десятків копійок не є шоком для економіки, на відміну від різких стрибків на кілька гривень.

За оцінками аналітиків ''Глобус Банку'', до кінця літа курс долара залишатиметься у прогнозованому діапазоні без різких ''американських гірок''. Якщо не виникне нових масштабних воєнних чи зовнішніх потрясінь, американська валюта, найімовірніше, не перевищить 45,5 гривні за долар.