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Доларове затишшя: обмінники та банки дали "свіжий" курс валют на 30 червня

09:09 30.06.2026 Вт
2 хв
У яких банках сьогодні діють найкращі умови для купівлі валюти?
aimg Ірина Гамерська
Доларове затишшя: обмінники та банки дали "свіжий" курс валют на 30 червня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Вранці 30 червня валютний ринок України демонструє ознаки стабілізації: середні курси долара та євро в обмінниках та банках майже не змінилися або демонструють незначне зниження.

Де сьогодні найвигідніші умови купівлі валюти у провідних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Валютна стабільність: Станом на ранок 30 червня ринок валют демонструє ознаки "затишшя". Курси долара та євро в обмінниках і банках переважно залишилися на рівні попереднього дня або зазнали мінімальних змін (у межах кількох копійок).
  • Середні показники: В обмінниках долар можна придбати в середньому за 44,85 грн, євро - за 51,52 грн. У банківських установах середній курс продажу долара становить 45,08 грн, євро - 51,52 грн.
  • Найвигідніші пропозиції: Серед проаналізованих банків найнижчий курс продажу долара сьогодні пропонує Monobank (45,03 грн) та ПриватБанк (45,04-45,05 грн).
  • Динаміка: Більшість банків тримають стабільні курси, проте окремі установи, як-от "Пумб", підвищили вартість євро у відділеннях на 10 коп. (до 51,90 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 30 червня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом у 44,85 (-5 коп) гривні, а здати - по 44,75 (-5 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,52 (-6 коп) гривні, а купують - по 51,35 (без змін) гривні.

Доларове затишшя: обмінники та банки дали &quot;свіжий&quot; курс валют на 30 червня

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,08 (-1 коп) гривні, а купують - по 44,59 (-4 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні обійдеться у 51,52 (+2 коп) гривні для покупки, а здати можна по 50,86 (-1 коп) гривень.

Доларове затишшя: обмінники та банки дали &quot;свіжий&quot; курс валют на 30 червня

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (без змін) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 51,49 (-1 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,10 (без змін) гривень, а для карток - 45,20 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні обійдеться у 51,55 (без змін) гривню, а для карток курс 51,65 (без змін) гривень.

"Пумб" продає долари в касах по 45,30 (без змін) гривень, а карткою - 45,10 (без змін) гривеень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (+10 коп) гривні.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро обійдеться у 51,52 (без змін) гривні.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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