Долар та євро дорожчають: свіжі курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 17 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2575 гривень за 1 долар (+0,2468 грн). Попередній максимум був 15 липня – 41,0434.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це також максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня – 44,7263.

Прогноз курсу

За даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,61 грн/долар. На початку року прогноз був на рівні 40,44 грн/долар.

Девальваційні очікування населення також погіршилися, свідчать дані компанії Info Sapiens.