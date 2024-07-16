Черговий максимум: НБУ різко підвищив курс долара

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2575 грн за 1 долар (+0,2468 грн). Попередній максимум був 15 липня – 41,0434.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це також максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня – 44,7263.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 24 копійки до 41,30-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 35 копійок до 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Девальваційні настрої бізнесу, фінансових аналітиків, банкірів та населення погіршуються.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,61 грн/долар. Це вище, ніж на початку року – 40,44 грн/долар