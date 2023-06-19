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Долар та євро дорожчають на початку тижня: обмінники виставили свіжий курс

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 10:56
Долар та євро дорожчають на початку тижня: обмінники виставили свіжий курс Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта дорожчає сильніше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,35 гривень. Курс євро збільшився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,20 гривні.

Долар та євро дорожчають на початку тижня: обмінники виставили свіжий курс

Офіційний курс долара НБУ зафіксований у липні 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 19 червня становить 40,081 гривні за євро (+0,5119 гривні).

Міжбанк

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-19 червня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 436 млн доларів, збільшивши продаж із резервів у 1,5 раза. З початку року НБУ витратив на підтримку балансу ринку 11,3 млрд доларів.

Долар та євро дорожчають на початку тижня: обмінники виставили свіжий курс

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

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