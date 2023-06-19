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Доллар и евро дорожают в начале недели: обменники выставили свежий курс

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 10:56
Доллар и евро дорожают в начале недели: обменники выставили свежий курс Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта дорожает сильнее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 июня средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,35 гривен. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,90 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,20 гривен.

Доллар и евро дорожают в начале недели: обменники выставили свежий курс

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 июня составляет 40,081 гривен за евро (+0,5119 гривен).

Межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12-19 июня 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 436 млн долларов, увеличив продажу из резервов в 1,5 раза. С начала года НБУ потратил на поддержание баланса рынка 11,3 млрд долларов.

Доллар и евро дорожают в начале недели: обменники выставили свежий курс

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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