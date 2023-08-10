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Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінниках

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 11:07
Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 серпня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 40,85 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 10 серпня становить 40,1194 гривні за євро (+0,1060 гривні).

Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінниках

Нові вимоги до банків

Національний банк України зрівнює нормативи обов'язкового резервування банками коштом юридичних осіб за ознакою терміновості. Це має призвести до зменшення вільних коштів банків та зниження тиску на валютному ринку.

Так, з 11 вересня 2023 року обов'язкові резерви по строкових коштах та вкладах юридичних осіб (крім інших банків) дорівнюватимуть у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті - 20% (зараз 10%).

Аналогічні нормативи обов'язкового резервування банками діють за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб.

Рішення НБУ навесні 2023 року про підвищення норм резервування було однією із причин стрімкого падіння курсу долара.

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