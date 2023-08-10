Доллар и евро дешевеют: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 августа средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,85 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 10 августа составляет 40,1194 гривен за евро (+0,1060 гривен).

Новые требования к банкам

Национальный банк Украины уравнивает нормативы обязательного резервирования банками на средства юридических лиц по признаку срочности. Это должно привести к уменьшению свободных средств банков и снижению давления на валютном рынке.

Так, с 11 сентября 2023 года обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте – 20% (сейчас 10%).

Аналогичные нормативы обязательного резервирования банками действуют по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических лиц.

Решение НБУ весной 2023 года о повышении норм резервирования было одной из причин стремительного падения курса доллара.