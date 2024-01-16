Долар та євро дешевшають: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,75 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 42,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,25 гривні, євро по 41,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,90-37,95 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара. Однак долар, як і раніше, перебуває на рівні кінця грудня минулого року.

Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8641 грн. за 1 долар (+0,0255 грн). Курс євро становитиме 41,4763 гривень за 1 євро (+0,0884 грн).

Ситуація на ринку

Курс долара значно знизився протягом останнього тижня і впав нижче за 38 гривень на міжбанку. Офіційний курс знизився до показників кінця грудня минулого року.

Причиною стало зменшення дефіциту валюти на міжбанку , через що НБУ скоротив продаж доларів. Відповідно, на готівковому ринку курс упав нижче 39 гривень.

Як повідомив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку ,на цьому тижні можна розраховувати на те, що ринок повернеться до трендів грудня, суть яких полягає в поступовому наближенні курсів міжбанку та готівкового ринку та створенні передумов до єдиного курсу валют.