Долар та євро дешевшають: в обмінних пунктах оновили валютні курси

Середній курс долара Україною у продажу впав за день на 10 копійок до 37,55 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,90 гривень за євро.

При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 40,20 гривні.

Офіційний фіксований курс діє з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 24 травня становить 39,3972 гривень за євро (-0,1719 гривень).

Дії НБУ

Національний банк України заявив, що в ході переговорів з місією МВФ особлива увага приділятиметься обговоренню майбутнього поступового пом'якшення валютних обмежень.

Розробка відповідної стратегії є одним із структурних маяків за Програмою EFF і має бути завершена до червня.

Раніше НБУ затвердив нову стратегію фінансового сектору. Стратегічні завдання НБУ поділені на два фокуси: опір російській агресії та відновлення країни.

Першою метою "фокусу опору" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим та офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше ніж 5%.