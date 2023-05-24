RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар и евро дешевеют: в обменных пунктах обновили валютные курсы

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снижается. По состоянию на утро 24 мая доллар в среднем продают по 37,55 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине в продаже упал за день на 10 копеек до 37,55 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,90 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный фиксированный курс действует с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 24 мая составляет 39,3972 гривен за евро (-0,1719 гривен).

Действия НБУ

Национальный банк Украины заявил, что в ходе переговоров с миссией МВФ особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.

Разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF и должна быть завершена к июню.

Ранее НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Смотреть на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ