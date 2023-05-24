Доллар и евро дешевеют: в обменных пунктах обновили валютные курсы

Средний курс доллара по Украине в продаже упал за день на 10 копеек до 37,55 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,90 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный фиксированный курс действует с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 24 мая составляет 39,3972 гривен за евро (-0,1719 гривен).

Действия НБУ

Национальный банк Украины заявил, что в ходе переговоров с миссией МВФ особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.

Разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF и должна быть завершена к июню.

Ранее НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.