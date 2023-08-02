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Долар та євро дешевшають: актуальні курси валют в обмінних пунктах

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Україна, Середа 02 серпня 2023 11:58
Долар та євро дешевшають: актуальні курси валют в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 серпня середній курс долара Україною впав 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,90 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 2 серпня становить 40,134 гривні за євро (-0,1902 гривні).

Долар та євро дешевшають: актуальні курси валют в обмінних пунктах

Ситуація на готівковому ринку

НБУ оприлюднив дані про обсяги купівлі та продажу валюти громадянами за липень. За даними центробанку, населення другий місяць поспіль більше продає валюти, аніж купує. До цього протягом року ситуація була зворотною.

При цьому обсяг чистого продажу зріс до 76,6 млн. доларів. Проте з початку року українці купили на 1,813 млрд доларів більше, ніж продали.

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