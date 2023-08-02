ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар и евро дешевеют: актуальные курсы валют в обменных пунктах

Новина українською →
Украина, Среда 02 августа 2023 11:58
Доллар и евро дешевеют: актуальные курсы валют в обменных пунктах Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 августа средний курс доллара по Украине упал 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 2 августа составляет 40,134 гривен за евро (-0,1902 гривен).

Доллар и евро дешевеют: актуальные курсы валют в обменных пунктах

Ситуация на наличном рынке

НБУ обнародовал данные об объемах покупки и продажи валюты гражданами за июль. По данным центробанка, население второй месяц подряд больше продает валюты, чем покупает. До этого в течение года ситуация была обратной.

При этом объем чистой продажи вырос до 76,6 млн долларов. Однако с начала года украинцы купили на 1,813 млрд долларов больше, чем продали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Удары по портам в Одесской области и обломки БПЛА в Киеве: последствия ночного обстрела
Удары по портам в Одесской области и обломки БПЛА в Киеве: последствия ночного обстрела
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине