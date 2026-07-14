Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть "нові гроші"

Нацбанк знову підвищив курс долара, валюта стрімко наближається до 45 гривень. Євро також додає в ціні.
Скільки коштуватиме валюта завтра та коли НБУ запустить в обіг нові купюри гривні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Нацбанк встановив новий курс валют на 15 липня. Завтра долар додасть в ціні ще 21 копійку - курс на завтра 44,88 гривні.
Євро також додасть в ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс на завтра - 51,19 (+14 коп) гривня.
Фото: курс валют на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)
Як відомо, минулого тижня НБУ презентував нову банкноту - 2000 гривень з портретом Василя Стуса.
В НБУ пояснюють, що економіка змінюється: за останні сім років ціни та середні зарплати зросли, а обсяг готівки в обігу збільшився більше ніж удвічі. Зараз українці все частіше використовують банкноти великого номіналу: частка "тисячок" у загальній масі вже перевищила 55%.
Введення банкноти 2 000 грн допоможе спростити готівкові розрахунки та зменшити витрати держави на друк, транспортування та обробку готівки.
Нова банкнота присвячена видатному українському поетові, правозахиснику та дисиденту Василю Стусу.
На купюрі також зображені елементи, натхненні мозаїками Алли Горської (зокрема образ сокола-боривітра - метафора незламності шістдесятників) та рядок із поезії Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута.
Купюра має основний синій колір і розмір 75 х 166 мм. Вона захищена понад 20 елементами. Серед них:
Банкноту вводять в обіг 4 вересня. Ця дата обрана не випадково: 4 вересня 1965 року Василь Стус взяв участь у першому відкритому протесті проти репресій, а 4 вересня 1985 року він загинув у таборі особливого режиму.
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