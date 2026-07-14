Долар різко перетнув 45 грн, євро росте: обмінники і банки оновили курс валют на 14 липня
Станом на ранок 14 липня середній курс продажу долара в українських банках перетнув психологічну позначку 45 грн, а курс євро також демонструє стабільне зростання.
Які курси встановили фінустанови та де зараз найвигідніші пропозиції - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Валютний ринок знову "підскочив": гривня демонструє поступове послаблення, середній курс долара та євро в обмінниках і банках знову додав у ціні (+10-30 коп).
- Долар у банках: середній курс продажу становить 45,04 грн. Найвищий курс серед проаналізованих банків зафіксовано у ПУМБ (45,10 грн), найнижчий - у Monobank (44,90 грн).
- Ситуація з євро: середній банківський курс продажу сягнув позначки 51,48 грн. У касах банків ціна євро варіюється від 51,50 до 51,70 грн.
- Тенденція: валюта стабільно дорожчає як у готівковому, так і в безготівковому сегменті.
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 14 липня за даними Minfin середній курс долара для покупки в обмінниках становить 44,80 (+20 коп) гривні, а здати валюту можна по 44,65 (+14 коп) гривні.
Євро в обмінниках сьогодні обійдеться у 51,40 (+15 коп) гривню для покупки і 51,15 (+10 коп) гривню для здачі валюти.
Фото: курс валют в обмінниках 14 липня (інфографіка РБК-Україна)
Курс долара в банках
Банки сьогодні продають долари по 45,04 (+29 коп) гривні, а купують - по 44,51 (+21 коп) гривні.
Євро в банках в середньому коштує 51,48 (+28 коп) гривню для покупки та 50,81 (+16 коп) гривню - для здачі валюти.
Фото: курс валют в банках 14 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,99 (+29 коп) гривні, а для карток - 45,04 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,55 (+30 коп) гривні, а карткою - 51,54 (+26 коп) гривні.
Ощадбанк підняв долар у мобільному застосунку до 44,95 (+30 коп) гривень, а карткою купити можна за 44,99 (+19 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться в 51,50 (+30 коп) гривні, а карткою - 51,60 (+20 коп) гривню.
ПУМБ сьогодні продає долари в касі по 45,10 (+20 коп) гривень, а карткою - 44,90 (+20 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,70 (+30 коп) гривні.
Monobank продає долари по 44,90 (+21 коп) гривні, а євро - по 51,53 (+33 коп) гривні.
Де купувати валюту найвигідніше?
Найкращі умови для купівлі долара наразі пропонує Monobank (44,90 грн), тоді як найвигідніший курс на євро зафіксовано в застосунку Ощадбанку (51,50 грн).
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