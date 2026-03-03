Долар стрімко дорожчає, євро падає: курс на 4 березня та до чого тут війна на Близькому Сході

Головне:

Офіційний курс на 4 березня: НБУ підвищив курс долара на 22 копійки, тоді як євро знову здешевшало - мінус 15 копійок.

НБУ підвищив курс долара на 22 копійки, тоді як євро знову здешевшало - мінус 15 копійок.

Вплив війни: Прямого тиску на гривню через події на Близькому Сході наразі немає. Конфлікт працює як фоновий ризик, а інвестори у світі обирають долар як "безпечну гавань".

Ризики для бензину: Якщо війна в Ірані затягнеться на 7-10 днів, ріст світових цін на нафту може призвести до здорожчання пального в Україні вже у другій половині березня .

Прогноз на тиждень: На готівковому ринку валюта залишатиметься в межах 43,2-43,7 грн за долар та 50,3-51,0 грн за євро.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 4 березня. Завтра долар продовжить зростати, а євро і далі падатиме.

Так, долар завтра зросте ще на 22 копійки - до 43,45 гривень, а євро впаде в ціні на 15 копійок - до 50,45 гривень.

Фото: курс валют на 4 березня (інфографіка РБК-Україна)

Як війна на Близькому Сході впливає на гривню

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, станом на 3 березня ситуація на валютному ринку України залишається стабільною та прогнозованою.

Попри глобальну нестабільність, ринок уникає паніки завдяки контролю з боку Національного банку.

Що відбувається з курсом сьогодні?

Експерт пяснює, що на міжбанківському ринку долар торгується в межах 43,36-43,55 грн. Спостерігається помірне зростання, але без різких стрибків. Головним чинником спокою є режим керованої гнучкості: НБУ балансує попит і пропозицію, не даючи курсу хаотично реагувати на світові новини.

Ситуація з євро також залишається рівноважною. На українському міжбанку євро коштує 50,50-50,54 грн. Його вартість зараз залежить від світового співвідношення долара до євро, яке становить близько 1,17–1,18.

Вплив війни на Близькому Сході

Хоча у світі триває напруженість, прямого впливу на українську гривню наразі немає, вважає Лєсовий. Війна сприймається лише як фоновий ризик, а ажіотажного попиту на валюту в середині дня 3 березня не зафіксовано.

Проте існують ризики на майбутнє:

Долар як сховище: Якщо конфлікт загостриться, світовий капітал тікатиме в американську валюту як у "захисну гавань", що зміцнить долар.

Ціни на пальне: Якщо війна затягнеться на понад 7–10 днів, почнеться ріст цін на нафту. Це може призвести до подорожчання пального в Україні вже у другій половині березня, що створить ризик інфляції перед початком посівної.

Тож, за словами експерта, наразі ситуація виглядає наступним чином:

Ринок спокійний: Валютна політика НБУ робить ситуацію всередині країни прогнозованою.

Євро під наглядом: Наступного тижня курс євро залежатиме від того, чи перетікатимуть світові гроші в долар через війну.

Час має значення: Швидка деескалація на Сході зніме напругу, але затяжний конфлікт тиснутиме на фінансові ринки.

Прогноз на поточний тиждень: