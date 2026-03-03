Долар стрімко дорожчає, євро падає: курс на 4 березня та до чого тут війна на Близькому Сході

Нацбанк знову змінив вартість валюти: у середу, 4 березня, долар додасть у ціні ще 22 копійки, тоді як євро стане дешевшим.
Скільки коштуватиме валюта завтра та як війна на Близькому Сході впливає на курс валют та ціни на бензин в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк оновив офіційний курс валют на 4 березня. Завтра долар продовжить зростати, а євро і далі падатиме.
Так, долар завтра зросте ще на 22 копійки - до 43,45 гривень, а євро впаде в ціні на 15 копійок - до 50,45 гривень.
Фото: курс валют на 4 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, станом на 3 березня ситуація на валютному ринку України залишається стабільною та прогнозованою.
Попри глобальну нестабільність, ринок уникає паніки завдяки контролю з боку Національного банку.
Що відбувається з курсом сьогодні?
Експерт пяснює, що на міжбанківському ринку долар торгується в межах 43,36-43,55 грн. Спостерігається помірне зростання, але без різких стрибків. Головним чинником спокою є режим керованої гнучкості: НБУ балансує попит і пропозицію, не даючи курсу хаотично реагувати на світові новини.
Ситуація з євро також залишається рівноважною. На українському міжбанку євро коштує 50,50-50,54 грн. Його вартість зараз залежить від світового співвідношення долара до євро, яке становить близько 1,17–1,18.
Вплив війни на Близькому Сході
Хоча у світі триває напруженість, прямого впливу на українську гривню наразі немає, вважає Лєсовий. Війна сприймається лише як фоновий ризик, а ажіотажного попиту на валюту в середині дня 3 березня не зафіксовано.
Проте існують ризики на майбутнє:
Долар як сховище: Якщо конфлікт загостриться, світовий капітал тікатиме в американську валюту як у "захисну гавань", що зміцнить долар.
Ціни на пальне: Якщо війна затягнеться на понад 7–10 днів, почнеться ріст цін на нафту. Це може призвести до подорожчання пального в Україні вже у другій половині березня, що створить ризик інфляції перед початком посівної.
Тож, за словами експерта, наразі ситуація виглядає наступним чином:
