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Долар стабільно нижче 41: офіційний курс НБУ на завтра

Фото: курс долара стабілізувався біля позначки 41 гривня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) тримає офіційний курс долара нижче за 41 гривню. Порівняно з попереднім днем американська валюта додала копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,9926 гривень за 1 долар (+0,0079 грн).

Фото: офіційні курси на 9 серпня (bank.gov.ua)

Тим часом курс євро на завтра становитиме 44,8090 гривень за 1 євро (+0,0414 грн).

Фото: графік валютних курсів (bank.gov.ua)

На міжбанку сьогодні курс піднявся до 40,96-41,00 грн/долар (купівля-продаж). Що на сім копійок вище порівняно із закриттям у попередній день.

Фото: торги на міжбанку 8 серпня (udinform.com)

Готівковий долар в обмінних пунктах України зранку в середньому продавали за 41,23 гривень, ближче до вечора курс піднявся до 41,26 гривень.

Що з міжнародними резервами України

Міжнародні резерви скорочуються четвертий місяць поспіль. За даними Національного банку, на 1 серпня вони скоротилися на 1,8% - до 37,2 млрд доларів.

Минулого місяця НБУ вдавався до валютних інтервенцій для покриття структурного дефіциту валюти та згладжування курсових коливань. А також проводились боргові виплати в іноземній валюті.

Крім того, у липні на рахунки надійшло майже 2,3 млрд доларів. З них майже 2,2 млрд від МВФ.

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