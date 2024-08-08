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Доллар стабильно ниже 41: официальный курс НБУ на завтра

Фото: курс доллара стабилизировался у отметки 41 гривна (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) держит официальный курс доллара ниже 41 гривны. По сравнению с предыдущим днем американская валюта прибавила копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 августа 2024 года установлен на таком уровне: 40,9926 гривен за 1 доллар (+0,0079 грн).

Фото: официальные курсы на 9 августа (bank.gov.ua)

Тем временем курс евро на завтра составит 44,8090 гривен за 1 евро (+0,0414 грн).

Фото: график валютных курсов (bank.gov.ua)

На межбанке сегодня курс поднялся до 40,96-41,00 грн/доллар (покупка-продажа). Что на семь копеек выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Фото: торги на межбанке 8 августа (udinform.com)

Наличный доллар в обменных пунктах Украины с утра в среднем продавали за 41,23 гривен, ближе к вечеру курс поднялся до 41,26 гривен.

Что с международными резервами Украины

Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд. По данным Национального банка, на 1 августа они сократились на 1,8% - до 37,2 млрд долларов.

В прошлом месяце НБУ прибегал к валютным интервенциям для покрытия структурного дефицита валюты и сглаживания курсовых колебаний. А также проводились долговые выплаты в иностранной валюте.

Кроме того, в июле на счета поступило почти 2,3 млрд долларов. Из них почти 2,2 млрд от МВФ.

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