Долар стабільний, євро трохи подорожчало в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України з вихідних залишається на попередньому рівні, а єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 серпня середній курс продажу долара майже не змінився порівняно з 8 серпня і становив 41,66 гривень, курс євро зріс на 6 копійок до 48,66 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 48,02 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям 8 серпня.
Національний банк України знизив курс долара на 11 серпня порівняно з 8 серпня на 7 копійок - до 41,3895, водночас курс євро було знижено на 8 копійок - до 48,1939 гривень.
Нацбанк з 5 серпня почав різке зниження курсу долара, протягом 5-11 серпня офіційна вартість валюти США знизилася на 40 копійок. За цей же час офіційний курс євро зріс на 55 копійок.
Нагадаємо, що доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман пояснював, що курс долара знижується по відношенню до євро через такі причини: ослаблення валюти США на світовому ринку, збільшення попиту в Україні на євро, стабільність єврозони порівняно з ризиками і високою невизначеністю політики США.