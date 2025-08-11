UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар стабільний, євро трохи подорожчало в обмінниках

Фото: Курс долара залишився на попередньому рівні (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України з вихідних залишається на попередньому рівні, а єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 серпня середній курс продажу долара майже не змінився порівняно з 8 серпня і становив 41,66 гривень, курс євро зріс на 6 копійок до 48,66 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 48,02 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям 8 серпня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 11 серпня порівняно з 8 серпня на 7 копійок - до 41,3895, водночас курс євро було знижено на 8 копійок - до 48,1939 гривень.

Євро і долари

Нацбанк з 5 серпня почав різке зниження курсу долара, протягом 5-11 серпня офіційна вартість валюти США знизилася на 40 копійок. За цей же час офіційний курс євро зріс на 55 копійок.

 

Нагадаємо, що доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман пояснював, що курс долара знижується по відношенню до євро через такі причини: ослаблення валюти США на світовому ринку, збільшення попиту в Україні на євро, стабільність єврозони порівняно з ризиками і високою невизначеністю політики США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара