Курс доллара Экономика

Доллар стабилен, евро немного подорожало в обменниках

Фото: Курс доллара остался на предыдущем уровне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины с выходных остается на предыдущем уровне, а единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 августа средний курс продажи доллара почти не изменился по сравнению с 8 августа и составил 41,66 гривен, курс евро вырос на 6 копеек до 48,66 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 48,02 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием 8 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 11 августа по сравнению с 8 августа на 7 копеек – до 41,3895, при это курс евро был снижен на 8 копеек – до 48,1939 гривен.

Евро и доллары

Нацбанк с 5 августа начал резкое снижение курса доллара, на протяжение 5-11 августа официальная стоимость валюты США снизилась на 40 копеек. За это же время официальный курс евро вырос на 55 копеек.

Напомним, что доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объяснял, что курс доллара снижается по отношению к евро по следующим причинам: ослабления валюты США на мировом рынке, увеличения спроса в Украине на евро, стабильность еврозоны по сравнению с рисками и высокой неопределенностью политики США.

