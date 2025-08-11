Доллар стабилен, евро немного подорожало в обменниках

По состоянию на утро 11 августа средний курс продажи доллара почти не изменился по сравнению с 8 августа и составил 41,66 гривен, курс евро вырос на 6 копеек до 48,66 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 48,02 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием 8 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 11 августа по сравнению с 8 августа на 7 копеек – до 41,3895, при это курс евро был снижен на 8 копеек – до 48,1939 гривен.

Евро и доллары

Нацбанк с 5 августа начал резкое снижение курса доллара, на протяжение 5-11 августа официальная стоимость валюты США снизилась на 40 копеек. За это же время официальный курс евро вырос на 55 копеек.