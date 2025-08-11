Долар стабільний, євро трохи подорожчало в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України з вихідних залишається на попередньому рівні, а єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 серпня середній курс продажу долара майже не змінився порівняно з 8 серпня і становив 41,66 гривень, курс євро зріс на 6 копійок до 48,66 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 48,02 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям 8 серпня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 11 серпня порівняно з 8 серпня на 7 копійок - до 41,3895, водночас курс євро було знижено на 8 копійок - до 48,1939 гривень.

Євро і долари

Нацбанк з 5 серпня почав різке зниження курсу долара, протягом 5-11 серпня офіційна вартість валюти США знизилася на 40 копійок. За цей же час офіційний курс євро зріс на 55 копійок.