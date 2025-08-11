ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар стабилен, евро немного подорожало в обменниках

Украина, Понедельник 11 августа 2025 10:35
UA EN RU
Доллар стабилен, евро немного подорожало в обменниках Фото: Курс доллара остался на предыдущем уровне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины с выходных остается на предыдущем уровне, а единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 августа средний курс продажи доллара почти не изменился по сравнению с 8 августа и составил 41,66 гривен, курс евро вырос на 6 копеек до 48,66 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 48,02 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием 8 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 11 августа по сравнению с 8 августа на 7 копеек – до 41,3895, при это курс евро был снижен на 8 копеек – до 48,1939 гривен.

Евро и доллары

Нацбанк с 5 августа начал резкое снижение курса доллара, на протяжение 5-11 августа официальная стоимость валюты США снизилась на 40 копеек. За это же время официальный курс евро вырос на 55 копеек.

Напомним, что доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объяснял, что курс доллара снижается по отношению к евро по следующим причинам: ослабления валюты США на мировом рынке, увеличения спроса в Украине на евро, стабильность еврозоны по сравнению с рисками и высокой неопределенностью политики США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН