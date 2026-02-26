ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар стабільний, євро додає в ціні: який курс в обмінниках та банках на 26 лютого

Україна, Четвер 26 лютого 2026 10:38
Долар стабільний, євро додає в ціні: який курс в обмінниках та банках на 26 лютого Фото: курс долара тримається вище 43 гривень (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Поки долар дещо втрачає в ціні при купівлі в обмінниках та банках, європейська валюта продовжує поступово дорожчати. Втім, як долар, так і євро не відступають від звичних позначок в 43 та 51 гривню відповідно.

Скільки коштує валюта сьогодні та який курс встановили обмінники та популярні банки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Який курс дав НБУ на 26 лютого та за які гривні валюту не купити

Головне:

  • Курс в обмінниках: Долар при купівлі в середньому коштує 43,22 грн (-1 коп.), євро подорожчало до 51,35 грн (+5 коп.).
  • Середній курс у банках: Купити долар у касах можна за 43,49 грн (-1 коп.), європейську валюту - за 51,39 грн (+3 коп.).
  • ПриватБанк: Встановив курс долара в касах на рівні 43,4 грн, євро - 51,45 грн. Карткові операції традиційно дорожчі: 43,47 та 51,54 грн відповідно.
  • Ощадбанк: Пропонує долар у відділеннях по 43,5 грн, євро - по 51,45 грн. Для безготівкових розрахунків курс долара становить 43,55 грн, євро - 51,55 грн.
  • Тенденція: В обмінниках курс долара дещо нижчий, ніж у касах великих банків, тоді як євро демонструє стабільне зростання в усіх сегментах ринку.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 26 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках при купівлі на рівні 43,22 (-1 коп) гривень. Здати валюту сьогодні можна в середньому по 43,15 (+2 коп) гривні.

Європейска валюта в обмінних пунктах сьогодні коштує 51,35 (+5 коп) гривень при купівлі, а за курсом в 51,17 (+2 коп) гривню валюту можна здати.

Долар стабільний, євро додає в ціні: який курс в обмінниках та банках на 26 лютого

Фото: курс валют в обмінниках на 26 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівля долара в банках сьогодні становить 43,49 (-1 коп) гривні, а здати валюту можна як і вчора по 43 гривні.

Евро в банках сьогодні тримається на середньому курсі в 51,39 (+3 коп) гривню, а здати валюту можна по 50,7 (-5 коп) гривень.

Наприклад, у ПриватБанку долар сьогодні можна купити у касах за 43,4 гривні, а для карткових операції - 43,47 гривні. Євро ж обійдеться у 51,45 гривню при купівлі в касі та 51,54 гривня - для карток.

В Ощадбанку курс долара в касах сьогодні встановлено на рівні 43,5 гривень для купівлі валюти у відділеннях та 43,55 гривень - безнал. Євро ж в касах сьогодні коштує 51,45 гривню, а для операцій картками - 51,55 гривню.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Фінанси Курс долара Курс євро
