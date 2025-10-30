Долар стабільний, євро дешевшає: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 30 жовтня залишився на рівні попереднього дня. Євро подешевшало на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 30 жовтня середній курс продажу долара залишився таким самим, яким був 29 жовтня, і становить 42,26 гривні, курс євро знизився на 3 копійки до 49,29 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні, євро по 48,63 гривні.
До закриття міжбанку 29 жовтня курс долара курс перебував на рівні 42,00-42,03 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 28 жовтня зростання становило 3 копійки.
Національний банк України знизив курс долара на 30 жовтня порівняно з 29 жовтня на 7 копійок – до 42,0115, водночас курс євро знизився на 11 копійок і становить 48,8657 гривні.
У жовтні курс долара піднявся до 41,8–42 грн після сигналів МВФ про можливу девальвацію гривні, що фактично стало відновленням тренду на поступове зростання, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
"Повільне зростання курсу долара, на мій погляд, попри погану прогнозованість впливу зовнішніх чинників, не повинно викликати особливого занепокоєння", - заспокоїв він.
Надалі суттєвих коливань не очікується, додав фахівець. Нацбанк утримує курс у межах "керованої гнучкості", стримуючи різкі рухи завдяки валютним інтервенціям. Протягом 3–9 листопада долар, за прогнозом Лєсового, коливатиметься близько 42 грн, а євро – у діапазоні 48-49 грн.