Долар стабільний, євро дешевшає: які курси в обмінниках

Станом на ранок 30 жовтня середній курс продажу долара залишився таким самим, яким був 29 жовтня, і становить 42,26 гривні, курс євро знизився на 3 копійки до 49,29 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні, євро по 48,63 гривні.

До закриття міжбанку 29 жовтня курс долара курс перебував на рівні 42,00-42,03 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 28 жовтня зростання становило 3 копійки.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 30 жовтня порівняно з 29 жовтня на 7 копійок – до 42,0115, водночас курс євро знизився на 11 копійок і становить 48,8657 гривні.