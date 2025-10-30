RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар стабильный, евро дешевеет: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменниках не изменился (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 30 октября остался на уровне предыдущего дня. Евро подешевело на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 октября средний курс продажи доллара остался таким же каким был 29 октября и составил 42,26 гривны, курс евро снизился на 3 копейки до 49,29 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,69 гривны, евро по 48,63 гривны.

К закрытию межбанка 29 октября курс доллара курс находился на уровне 42,00–42,03 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 28 октября рост составил 3 копейки.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 30 октября по сравнению с 29 октября на 7 копеек – до 42,0115, при этом курс евро снизился на 11 копеек и составил 48,8657 гривны.

Прогноз курса доллара

В октябре курс доллара поднялся до 41,8–42 грн после сигналов МВФ о возможной девальвации гривны, что фактически явилось возобновлением тренда на постепенный рост, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Медленный рост курса доллара, на мой взгляд, несмотря на плохую прогнозируемость влияния внешних факторов, не должен вызывать особой обеспокоенности", - успокоил он.

В дальнейшем существенных колебаний не ожидается, добавил специалист. Нацбанк удерживает курс в рамках "управляемой гибкости", сдерживая резкие движения благодаря валютным интервенциям. В течение 3–9 ноября доллар, по прогнозу Лесвого, будет колебаться около 42 грн, а евро – в диапазоне 48–49 грн.

