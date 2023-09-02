Долар у смартфоні. Головне про купівлю валюти онлайн: ліміти та інструкції

Нацбанк дав "добро"

Національний банк розпочав перший етап пом'якшення валютних обмежень. У його рамках українцям знову дозволили купувати безготівкові долари та євро.

Ціль - мінімізація множинності обмінних курсів. Подальше пом'якшення передбачає перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Це режим грошово-кредитної політики, кінцевою метою якого є забезпечення цінової стабільності в Україні.

Новий порядок набув чинності з 29 серпня 2023 року.

Умови та ліміти

Важливий момент. Для покупки безготівкових доларів та євро не треба підтвердження підстав чи зобов'язань для такої операції.

Продаж валюти здійснюється за курсом, встановленим банком. Ліміт – не більше 50 000 гривень в еквіваленті на клієнта в одному банку.

Зазначимо, до цього була можливість купівлі безготівкової валюти лише з обов'язковим розміщенням депозиту від 3 місяців. Вона залишається, причому місячний ліміт підняли із 100 000 до 200 000 гривень.

Тепер завдяки нововведенню українці зможуть купувати в одному банку долари та євро на 50 000 гривень на місяць відразу на валютну картку.

На що це вплине

Нацбанк вважає, що пом'якшення обмежень сприятиме тому, що частина попиту переорієнтується з готівкової валюти на безготівкову. По-перше, такі операції зручніші та безпечніші. По-друге, безготівковий курс трохи нижче за готівковий.

Власне останнім моментом і пояснюється нмір знизити різницю між готівковим та офіційним курсом.

Фото: валютні послаблення мають наблизити готівкові курси до офіційного (Віталій Носач/РБК-Україна)

Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна заявив, що рішення продавати населенню більше безготівкової валюти призведе до наближення готівкового курсу до офіційного, який зафіксовано на позначці 36,6 гривень за долар.

"Великий обсяг валюти, куплений у банках, збільшить перетік валюти у готівковий сегмент", - пояснив він.

За його словами, це збалансує валютний ринок та допоможе модерувати різницю між курсами.

Які банки продають валюту та за яким курсом

Нижче наведемо безготівкові курси продажу у банках (на 1 вересня):

Сенс Банк - 37,40 гривень за долар та 41,00 гривень за євро

- 37,40 гривень за долар та 41,00 гривень за євро Укрсиббанк - 37,45 гривень за долар та 40,97 гривень за євро

- 37,45 гривень за долар та 40,97 гривень за євро Абанк - 37,45 гривень за долар та 41,49 гривень за євро

- 37,45 гривень за долар та 41,49 гривень за євро Прокредит Банк - 37,50 гривень за долар та 41,10 гривень за євро

- 37,50 гривень за долар та 41,10 гривень за євро Укргазбанк - 37,50 гривень за долар та 41,55 гривень за євро

- 37,50 гривень за долар та 41,55 гривень за євро ПриватБанк - 37,45 гривень за долар та 41,66 гривень за євро

- 37,45 гривень за долар та 41,66 гривень за євро monobank - 37,44 грн/долар та 41,15 грн/євро

Клієнтам банків ПУМБ та Райффайзенбанк функція купівлі валюти онлайн поки недоступна. На сайті останнього зазначено, що через додаток Raiffeisen Online можна відкрити депозит на місячний ліміт у 200 000 гривень.

Звертаємо увагу. Залежно від банку, покупка доларів або євро онлайн може супроводжуватися додатковими витратами у вигляді комісій та платежів за конвертацію. Крім того, можуть бути комісії при подальшому знятті готівки у касах.

Тому перед валютними операціями радимо уточнити умови у вашому банку.

Як купити валюту. Покрокові інструкції

Головна умова для покупки доларів або євро онлайн - наявність картки у відповідній валюті (підходить віртуальна). Нижче розглянемо процес на на прикладах.

ПриватБанк

Його клієнти можуть придбати валюту через сервіс Приват24 для зарахування на валютні картки в межах 50 000 гривень на місяць. Продаж здійснюється за поточним картковим курсом, тобто по 37,45 гривень за долар.

Фото: покупка здійснюється з гривневої картки на валютну

Якщо клієнт не має валютної картки, віртуальну можна оформити безкоштовно в Приват24 за кілька хвилин.

Щоб купити валюту, треба:

зайти в меню "Перекази на картки"

вибрати гривневу картку (з неї будуть списані кошти)

вибрати картку в доларах або євро (куди будуть зараховані кошти)

ввести суму

підтвердити операцію

Примітка. На етапі підтвердження клієнта попереджають про комісію. За операцію на 100 доларів, наприклад, вона становить 0,50 долара.

Фото: онлайн покупка валюти у Приват24 проводиться з комісією

До нововведень безготівкову валюту за курсом 37,45 гривні за долар можна було купити лише з розміщенням на депозит від трьох місяців. При цьому, якщо клієнт протягом місяця до закінчення терміну не подавав заявку на відмову від продовження, депозит продовжувався автоматично.

monobank

Популярний серед українців monobank також відновив такі операції із 29 серпня. Для покупки іноземної валюти теж потрібна відповідна картка, яку можна відкрити онлайн.

Як оформити валютну картку monobank (для клієнтів, що діють):

відкрити меню "Картки та рахунки" (потягти за іконку у верхній частині екрана) та вибрати "Відкрити картку або рахунок"

перейти до розділу "Картки"

вказати бажану валюту

вибрати "Відкрити"

Щоб купити долари за курсом 37,44, треба:

зайти в додаток monobank

вибрати пункт "Переказати на картку"

вибрати доларову картку

вказати бажану суму у гривнях

підтвердити операцію

Фото: покупка доларів у monobank з комісією

Зазначимо, наприклад, під час операції на 100 доларів (3745 гривень) знімається комісія 138,38 гривень. Якщо ви хочете зняти готівкову валюту в касі, комісія складе ще 0,9%.