Доллар в смартфоне. Главное о покупке валюты онлайн: лимиты и инструкции

Нацбанк дал "добро"

Национальный банк начал первый этап смягчения валютных ограничений. В его рамках украинцам снова разрешили покупать безналичные доллары и евро.

Цель - минимизация множественности обменных курсов. Дальнейшее смягчение предполагает переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Это режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого - обеспечение ценовой стабильности в Украине.

Новый порядок вступил в силу с 29 августа 2023 года.

Условия и лимиты

Важный момент. Для покупки безналичных долларов и евро не нужно подтверждение оснований или обязательств для такой операции.

Продажа валюты осуществляется по курсу, установленному банком. Лимит - не более 50 000 гривен в эквиваленте на клиента в одном банке.

Отметим, до этого была возможность покупки безналичной валюты только с обязательным размещением на депозит от 3 месяцев. Она остается, причем месячный лимит подняли со 100 000 до 200 000 гривен.

Теперь же благодаря нововведению украинцы смогут покупать в одном банке доллары и евро на 50 000 гривен в месяц сразу на валютную карту.

На что это повлияет

Нацбанк полагает, что смягчение ограничений поспособствует тому, что часть спроса переориентируется с наличной валюты на безналичную. Во-первых, такие операции более удобные и безопасные. Во-вторых, безналичный курс немного ниже наличного.

Собственно, последним моментом и объясняется желание снизить разницу между наличным и официальным курсом.

Фото: валютные послабления должны приблизить наличные курсы к официальному (Виталий Носач/РБК-Украина)

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина заявил, что решение продавать населению больше безналичной валюты приведет к приближению наличного курса к официальному, который зафиксирован на отметке 36,6 гривен за доллар.

"Больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент", - объяснил он.

По его словам, это сбалансирует валютный рынок и поможет модерировать разницу между курсами.

Какие банки продают валюту и по какому курсу

Ниже приведем безналичные курсы продажи в банках (на 1 сентября):

Сенс Банк - 37,40 гривен за доллар и 41,00 гривен за евро

- 37,40 гривен за доллар и 41,00 гривен за евро Укрсиббанк - 37,45 гривен за доллар и 40,97 гривен за евро

- 37,45 гривен за доллар и 40,97 гривен за евро Абанк - 37,45 гривен за доллар и 41,49 гривен за евро

- 37,45 гривен за доллар и 41,49 гривен за евро Прокредит Банк - 37,50 гривен за доллар и 41,10 гривен за евро

- 37,50 гривен за доллар и 41,10 гривен за евро Укргазбанк - 37,50 гривен за доллар и 41,55 гривен за евро

- 37,50 гривен за доллар и 41,55 гривен за евро ПриватБанк - 37,45 гривен за доллар и 41,66 гривен за евро

- 37,45 гривен за доллар и 41,66 гривен за евро monobank 37,44 грн/доллар и 41,15 грн/евро

Клиентам банков ПУМБ и Райффайзенбанк функция покупки валюты онлайн пока недоступна. На сайте последнего указано, что через приложение Raiffeisen Online можно открыть депозит на месячный лимит в 200 000 гривен.

Обращаем внимание. В зависимости от банка покупка долларов или евро онлайн может сопровождаться дополнительными расходами в виде комиссий и платежей за конвертацию. Кроме того, могут быть комиссии при дальнейшем снятии наличных в кассах.

Поэтому перед валютными операциями рекомендуем уточнить условия в вашем банке.

Как купить валюту. Пошаговые инструкции

Главное условие для покупки долларов или евро онлайн - наличие карты в соответствующей валюте (подходит виртуальная). Ниже рассмотрим процесс на паре примеров.

ПриватБанк

Его клиенты могут приобрести валюту через сервис Приват24 для зачисления на валютные карты в пределах 50 000 гривен в месяц. Продажа осуществляется по текущему карточному курсу, то есть по 37,45 гривен за доллар.

Фото: покупка осуществляется с гривневой карты на валютную

Если у клиента нет валютной карты, виртуальную можно оформить бесплатно в Приват24 за несколько минут.

Чтобы купить валюту, нужно:

зайти в меню "Переводы на карты"

выбрать гривневую карту (с нее будут списаны средства)

выбрать карту в долларах или евро (куда будут зачислены средства)

ввести сумму

подтвердить операцию

Примечание. На этапе подтверждения клиента предупреждают о комиссии. При операции на 100 долларов, например, она составляет 0,50 доллара.

Фото: онлайн покупка валюты в Приват24 проводится с комиссией

До нововведений безналичную валюту по курсу 37,45 гривен за доллар можно было купить только с размещением на депозит от трех месяцев. При этом если клиент в течение месяца до истечения срока не подавал заявку на отказ от продления, депозит продлевался автоматически.

monobank

Популярный среди украинцев monobank тоже возобновил такие операции с 29 августа. Для покупки иностранной валюты тоже нужна соответствующая карта, которую можно открыть онлайн.

Как оформить валютную карту monobank (для действующих клиентов):

открыть меню "Карты и счета" (потянуть за иконку в верхней части экрана) и выбрать "Открыть карту или счет"

перейти к разделу "Карты"

указать желаемую валюту

выбрать "Открыть"

Чтобы купить доллары по курсу 37,44 нужно:

зайти в приложение monobank

выбрать пункт "Перевести на карту"

выбрать долларовую карту

ввести желаемую сумму в гривнах

подтвердить операцию

Фото: покупка долларов в monobank с комиссией

Отметим, например, при операции на 100 долларов (3745 гривен) снимается комиссия 138,38 гривен. Если вы хотите обналичить валюту в кассе, комиссия составит еще 0,9%.