ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар слабко стартував у 2026 році після рекордного падіння, - Reuters

П'ятниця 02 січня 2026 09:25
UA EN RU
Долар слабко стартував у 2026 році після рекордного падіння, - Reuters Фото: долар слабко стартував у 2026 році після рекордного падіння (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Долар США у п’ятницю слабко розпочав 2026 рік після складного минулого року, протягом якого американська валюта втрачала позиції щодо більшості світових валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як долар розпочав 2026 рік

Скорочення різниці у процентних ставках між США та іншими економіками тиснуло на долар упродовж 2025 року.

Це призвело до суттєвого зміцнення більшості валют відносно американської, за винятком японської єни.

Додатковий тиск на долар чинили побоювання щодо бюджетного дефіциту США, ризики глобальної торгівельної війни та занепокоєння стосовно незалежності Федеральної резервної системи.

Очікується, що ці фактори збережуться і у 2026 році.

Курс євро та фунта

У перший торговий день року євро стабільно торгувався на рівні 1,1752 долара після зростання на 13,5% за підсумками минулого року.

Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,3473 долара, додавши 7,7% у 2025 році. Для обох валют це стало найстрімкішим річним зростанням з 2017 року.

Торги в Японії та Китаї у п’ятницю не проводилися через вихідні, що призвело до низьких обсягів торгів і незначних коливань цін на валютному ринку.

Зменшення домінування долара

Індекс долара, який відображає курс американської валюти щодо шести основних валют, перебував на рівні 98,186 після падіння на 9,4% у 2025 році. Це стало найбільшим річним зниженням індексу за останні вісім років.

"Ми спостерігали пік панування долара", - сказав старший ринковий аналітик.

Водночас він зазначив, що за останні два десятиліття не було двох років поспіль зі зниженням індексу долара.

"Я вважаю, що його занепад перебільшено, і що відносна сила економіки США означатиме, що ми побачимо її відновлення цього року", - додав аналітик.

Курси валют на 2 січня

Офіційні курси на п'ятницю, 2 січня, встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 42,17 гривні (42,35 гривні станом на 1 січня);
  • 1 євро - 49,55 гривні (49,79 гривні станом на 1 січня).

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, долар подешевшає на 18 копійок. Водночас офіційний курс євро до гривні у п’ятницю, 2 січня, знизиться на 24 копійки.

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара і євро у 2026 році - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 900 солдатів та півтисячі дронів
Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 900 солдатів та півтисячі дронів
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем