Долар слабко стартував у 2026 році після рекордного падіння, - Reuters

Долар США у п’ятницю слабко розпочав 2026 рік після складного минулого року, протягом якого американська валюта втрачала позиції щодо більшості світових валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як долар розпочав 2026 рік

Скорочення різниці у процентних ставках між США та іншими економіками тиснуло на долар упродовж 2025 року.

Це призвело до суттєвого зміцнення більшості валют відносно американської, за винятком японської єни.

Додатковий тиск на долар чинили побоювання щодо бюджетного дефіциту США, ризики глобальної торгівельної війни та занепокоєння стосовно незалежності Федеральної резервної системи.

Очікується, що ці фактори збережуться і у 2026 році.

Курс євро та фунта

У перший торговий день року євро стабільно торгувався на рівні 1,1752 долара після зростання на 13,5% за підсумками минулого року.

Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,3473 долара, додавши 7,7% у 2025 році. Для обох валют це стало найстрімкішим річним зростанням з 2017 року.

Торги в Японії та Китаї у п’ятницю не проводилися через вихідні, що призвело до низьких обсягів торгів і незначних коливань цін на валютному ринку.

Зменшення домінування долара

Індекс долара, який відображає курс американської валюти щодо шести основних валют, перебував на рівні 98,186 після падіння на 9,4% у 2025 році. Це стало найбільшим річним зниженням індексу за останні вісім років.

"Ми спостерігали пік панування долара", - сказав старший ринковий аналітик.

Водночас він зазначив, що за останні два десятиліття не було двох років поспіль зі зниженням індексу долара.

"Я вважаю, що його занепад перебільшено, і що відносна сила економіки США означатиме, що ми побачимо її відновлення цього року", - додав аналітик.