Долар у руках Трампа: що буде зі "світовою" валютою і коли чекати пік курсу

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Як ініціативи Трампа впливають на долар та економіку США

У передвиборчих промовах майбутній 47-й президент США Дональд Трамп часто говорив, що він хотів би бачити долар слабким, нагадує голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко. За задумом Трампа це б мало допомогти посилити конкурентоспроможність американського експорту і знизити зовнішньоторговий дефіцит США.

"Водночас реалії такі, що завдяки сильному стану американської економіки відносно інших провідних економік світу, привабливості американських ринків капіталу і лідерству США у секторі високих технологій, долар залишається сильним. Ба більше, всі ініціативи Трампа щодо підвищення імпортних мит на товари основних торгових партнерів США посилюють побоювання щодо їхніх економічних перспектив і наразі тільки сприяють подальшому укріпленню долара", – розповів РБК-Україна Мартиненко.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також вважає, що американський долар принаймні найближчим часом буде займати сильну позицію порівняно з іншими світовими валютами. Також, за словами експерта, індекс долара може повернутися до історичних максимумів 40-річної давнини відносно до кошика з шести валют основних торгівельних партнерів США: євро, японська єна, британський фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк.

"За останні 20 років індекс долара коливався в межах 100-106 одиниць. Однак з листопада 2024 року індекс долара вийшов з цього діапазону, досягнувши ще до інаугурації позначки у 109 одиниць до кошика валют. Цей прорив після тривалого перебування в стабільному коридорі свідчить про наявність потенціалу для подальшого зростання. Вірогідно, це пов'язано з протекційною політикою Трампа, яка включає зміцнення позицій США та потребу в імпорті технологічного обладнання, відновленні будівництва заводів і стимулюванні промислового розвитку", – стверджує Шевчишин.

За його словами, коли ситуація стабілізується, з'явиться достатня ресурсна та промислова база, то американська влада почне поступове послаблення долара. Андрій Шевчишин прогнозує, що це станеться не раніше ніж наприкінці 2025 року.

Вплив політики ФРС на курс долара

Ще одним сигналом, що Сполучені Штати наразі зацікавлені тримати міцний долар, стало рішення Федеральної резервної системи (ФРС) залишити облікову ставку на рівні 4,25-4,50%. Такий показник вищий за європейський, тож це мотивує інвесторів вкладати гроші саме в активи США, адже вони отримають вищу рентабельність, ніж при направленні коштів в інші розвинені країни.

"У той час, як центральні банки Європи та Великобританії розглядають зниження ставок для підтримки економіки, що перебуває в стагнації або сповільнюється, ФРС тримає ставку на високому рівні. І наразі важко сказати, чи буде вона знижувати її на наступних засіданнях. Адже, враховуючи політику Трампа та тарифні війни, інфляція в США може залишатись високою, і в такому випадку не буде сенсу знижувати ставку", – пояснює фінансовий аналітик.

Він додає, що згодом через механізм ставки ФРС може бути знижена вартість долара. Американський істеблішмент може піти на це для підвищення конкурентоспроможності американського експорту. Це можна зробити, зокрема, шляхом девальвації національної валюти до певного рівня. На думку Шевчишина, команді Трампа буде легше реалізувати таку політику після відставки чинного голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Пік вартості долара та потенційне падіння

Долар майже досяг свого піка і незабаром почне суттєво втрачати "вагу", впевнений директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина. Він вказує на те, що останні висловлювання Трампа та його адміністрації свідчать, що вони будуть постійно шукати рішення для зменшення дефіциту бюджету Сполучених Штатів.

"США надалі можуть впливати на курс долара через валютні інтервенції. Дональд Трамп, який раніше підтримував розвиток внутрішнього ринку, проти сильного долара та високих ставок. Наразі ставки на долар досить високі порівняно з євро, японською єною та англійським фунтом, що створює певний тиск на американську економіку. Однак через зміни в економічній політиці це може змінитися вже на початку першого року президентського терміну Трампа. Очікується, що цьогоріч долар може досягти піку, а потім почне знижуватися", – розповідає РБК-Україна Артем Щербина.

Щербина вважає, що торгова війна Трампа, яка включає 10% мито на китайські товари та відтермінування на місяць 25%-вих мит на імпорт з Канади й Мексики, може сприяти зміцненню долара відносно валют цих країн. Однак, за його словами, інші світові валюти реагують на це значно менше, зміцнюючись переважно тільки щодо канадського долара та мексиканського песо.

"Якщо ця політика пошириться на євро, долар може зіткнутися з ризиками на короткому горизонті. Однак основною метою монетарної політики залишається уникнення надмірно сильного долара, що дозволить споживачам купувати товари, а бізнесу – працювати на зовнішніх ринках", – пояснює він.

Також експерт прогнозує, що валютний ринок буде нестабільним протягом кількох років, з коливаннями долара між підйомами та падіннями. США мають достатньо резервів для впливу на курс, але через підвищення ставок та обмеження емісії грошей застосовувати ці механізми стало складніше. Зараз активно шукаються нові способи стабілізації ситуації.

"Один із варіантів, запропонованих Трампом, – це значне зниження податків для стимулювання економіки та покриття дефіциту через економічне зростання. Однак без зниження вартості кредитів ця стратегія може бути малоефективною" – зауважує Щербина.

Він не виключає, що для зменшення боргового тиску на економіку США країна може почати використовувати свої значні золоті резерви, чия вартість наразі знаходиться на максимальних рівнях. Також можливо, що США запропонують іншим країнам купувати облігації, номіновані золотом, щоб уникнути обвалу ринку металу через продаж великих обсягів.

Артем Щербина також зазначає, що агресивна політика може стати основною характеристикою США в найближчі роки, що ускладнює прогнозування конкретних дій, у тому числі стосовно долара.

При підготовці матеріалу використано ексклюзивні коментарі голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка, фінансового аналітика Андрія Шевчишина та директора з інвестицій компанії Capital Times Артема Щербини.