Доллар в руках Трампа: что будет с "мировой" валютой и когда ждать пик курса

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Как инициативы Трампа влияют на доллар и экономику США

В предвыборных речах будущий 47-й президент США Дональд Трамп часто говорил, что он хотел бы видеть доллар слабым, напоминает глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко. По замыслу Трампа это должно было бы помочь усилить конкурентоспособность американского экспорта и снизить внешнеторговый дефицит США.

"В то же время реалии таковы, что благодаря сильному состоянию американской экономики относительно других ведущих экономик мира, привлекательности американских рынков капитала и лидерству США в секторе высоких технологий, доллар остается сильным. Более того, все инициативы Трампа по повышению импортных пошлин на товары основных торговых партнеров США усиливают опасения относительно их экономических перспектив и пока только способствуют дальнейшему укреплению доллара", – рассказал РБК-Украина Мартыненко.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также считает, что американский доллар по крайней мере в ближайшее время будет занимать сильную позицию по сравнению с другими мировыми валютами. Также, по словам эксперта, индекс доллара может вернуться к историческим максимумам 40-летней давности по отношению к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

"За последние 20 лет индекс доллара колебался в пределах 100-106 единиц. Однако с ноября 2024 года индекс доллара вышел из этого диапазона, достигнув еще до инаугурации отметки в 109 единиц к корзине валют. Этот прорыв после длительного пребывания в стабильном коридоре свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего роста. Вероятно, это связано с протекционной политикой Трампа, которая включает укрепление позиций США и потребность в импорте технологического оборудования, восстановлении строительства заводов и стимулировании промышленного развития", – утверждает Шевчишин.

По его словам, когда ситуация стабилизируется, появится достаточная ресурсная и промышленная база, то американские власти начнут постепенное ослабление доллара. Андрей Шевчишин прогнозирует, что это произойдет не ранее чем в конце 2025 года.

Влияние политики ФРС на курс доллара

Еще одним сигналом, что Соединенные Штаты сейчас заинтересованы держать крепкий доллар, стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) оставить учетную ставку на уровне 4,25-4,50%. Такой показатель выше европейского, поэтому это мотивирует инвесторов вкладывать деньги именно в активы США, ведь они получат более высокую рентабельность, чем при направлении средств в другие развитые страны.

"В то время как центральные банки Европы и Великобритании рассматривают снижение ставок для поддержки экономики, находящейся в стагнации или замедляющейся, ФРС держит ставку на высоком уровне. И пока трудно сказать, будет ли она снижать ее на следующих заседаниях. Ведь, учитывая политику Трампа и тарифные войны, инфляция в США может оставаться высокой, и в таком случае не будет смысла снижать ставку", – объясняет финансовый аналитик.

Он добавляет, что впоследствии через механизм ставки ФРС может быть снижена стоимость доллара. Американский истеблишмент может пойти на это для повышения конкурентоспособности американского экспорта. Это можно сделать, в частности, путем девальвации национальной валюты до определенного уровня. По мнению Шевчишина, команде Трампа будет легче реализовать такую политику после отставки действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Пик стоимости доллара и потенциальное падение

Доллар почти достиг своего пика и вскоре начнет существенно терять "вес", уверен директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина. Он указывает на то, что последние высказывания Трампа и его администрации свидетельствуют, что они будут постоянно искать решения для уменьшения дефицита бюджета Соединенных Штатов.

"США в дальнейшем могут влиять на курс доллара через валютные интервенции. Дональд Трамп, который ранее поддерживал развитие внутреннего рынка, против сильного доллара и высоких ставок. Сейчас ставки на доллар достаточно высокие по сравнению с евро, японской иеной и английским фунтом, что создает определенное давление на американскую экономику. Однако из-за изменений в экономической политике это может измениться уже в начале первого года президентского срока Трампа. Ожидается, что в этом году доллар может достичь пика, а затем начнет снижаться", – рассказывает РБК-Украина Артем Щербина.

Щербина считает, что торговая война Трампа, которая включает 10% пошлину на китайские товары и отсрочку на месяц 25%-ных пошлин на импорт из Канады и Мексики, может способствовать укреплению доллара относительно валют этих стран. Однако, по его словам, другие мировые валюты реагируют на это значительно меньше, укрепляясь преимущественно только относительно канадского доллара и мексиканского песо.

"Если эта политика распространится на евро, доллар может столкнуться с рисками на коротком горизонте. Однако основной целью монетарной политики остается избежание чрезмерно сильного доллара, что позволит потребителям покупать товары, а бизнесу – работать на внешних рынках", – объясняет он.

Также эксперт прогнозирует, что валютный рынок будет нестабильным в течение нескольких лет, с колебаниями доллара между подъемами и падениями. США имеют достаточно резервов для влияния на курс, но из-за повышения ставок и ограничения эмиссии денег применять эти механизмы стало сложнее. Сейчас активно ищут новые способы стабилизации ситуации.

"Один из вариантов, предложенных Трампом, – это значительное снижение налогов для стимулирования экономики и покрытия дефицита через экономический рост. Однако без снижения стоимости кредитов эта стратегия может быть малоэффективной", – отмечает Щербина.

Он не исключает, что для уменьшения долгового давления на экономику США страна может начать использовать свои значительные золотые резервы, чья стоимость сейчас находится на максимальных уровнях. Также возможно, что США предложат другим странам покупать облигации, номинированные золотом, чтобы избежать обвала рынка металла из-за продажи больших объемов.

Артем Щербина также отмечает, что агрессивная политика может стать основной характеристикой США в ближайшие годы, что затрудняет прогнозирование конкретных действий, в том числе по отношению к доллару.

При подготовке материала использованы эксклюзивные комментарии главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко, финансового аналитика Андрея Шевчишина и директора по инвестициям компании Capital Times Артема Щербины.