Долар росте, євро падає: курс валют на 24 квітня здивував новою динамікою

09:23 24.04.2026 Пт
За яким курсом 24 квітня продають долар Monobank, Приват24 та Ощад?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Валютний ринок розпочав день із невеликого здорожчання долара та зниження вартості євро.

Скільки коштує готівкова валюта в касах банків та за якими цінами продають "безнал" у застосунках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Тенденція: Долар демонструє стабільне зростання на 5–10 копійок, тоді як євро втрачає позиції в усіх великих банках.
  • Банківські курси: Середня ціна продажу долара в касах зафіксована на позначці 44,16 грн.
  • Цифрові зміни: ПриватБанк та Ощадбанк суттєво знизили курс євро для карткових операцій (до -27 коп.).
  • Обмінники: На готівковому ринку валюту приймають у середньому по 43,78 грн за долар.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 24 квітня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,90 (+5 коп) гривень при купівлі. Здати валюту можна по 43,78 (+5 коп) гривень.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,60 (-10 коп) гривень, а здати - по 51,40 (без змін) гривень.

Долар росте, євро падає: курс валют на 24 квітня здивував новою динамікою

Фото: курс валют на 24 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,16 (+1 коп) гривні при купівлі, а здати можна по 43,67 (+2 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні коштує 51,85 (-10 коп) гривню при купівлі та 51,20 (-10 коп) гривню - при здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долари по 44,15 (без змін) гривні у відділеннях та 44,24 (без змін) гривні - безнал. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити в касі по 51,70 (-20 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривню.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,15 (без змін) гривні, а для карток - 44,30 (без змін) гривні. Євро ж у мобільному "Ощаді" можна купити по 51,80 (-20 коп) гривні, а карткою - 52 (-12 коп) гривні.

У "Пумбі" долар в касах сьогодні коштує 44,30 (-10 коп) гривні, а безнал - 44,10 (+10 коп) гривні. Євро ж у касах банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank продає сьогодні долари по 44,23 гривні, а євро - по 51,81 (-16 коп) гривні.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти
Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти
