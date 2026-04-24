Доллар растет, евро падает: курс валют на 24 апреля удивил новой динамикой

09:23 24.04.2026 Пт
2 мин
По какому курсу 24 апреля продают доллар Monobank, Приват24 и Ощад?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Валютный рынок начал день с небольшого подорожания доллара и снижения стоимости евро.

Сколько стоит наличная валюта в кассах банков и по каким ценам продают "безнал" в приложениях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Тенденция: Доллар демонстрирует стабильный рост на 5-10 копеек, тогда как евро теряет позиции во всех крупных банках.
  • Банковские курсы: Средняя цена продажи доллара в кассах зафиксирована на отметке 44,16 грн.
  • Цифровые изменения: ПриватБанк и Ощадбанк существенно снизили курс евро для карточных операций (до -27 коп.).
  • Обменники: На наличном рынке валюту принимают в среднем по 43,78 грн за доллар.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 24 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,90 (+5 коп) гривен при покупке. Сдать валюту можно по 43,78 (+5 коп) гривен.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,60 (-10 коп) гривен, а сдать - по 51,40 (без изменений) гривен.

Доллар растет, евро падает: курс валют на 24 апреля удивил новой динамикой

Фото: курс валют на 24 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,16 (+1 коп) гривны при покупке, а сдать можно по 43,67 (+2 коп) гривны.

Евро в банках сегодня стоит 51,85 (-10 коп) гривну при покупке и 51,20 (-10 коп) гривну - при сдаче валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 44,15 (без изменений) гривны в отделениях и 44,24 (без изменений) гривны - безнал. Евро в "Привате" сегодня можно купить в кассе по 51,70 (-20 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (-27 коп) гривну.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,15 (без изменений) гривны, а для карточек - 44,30 (без изменений) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,80 (-20 коп) гривны, а карточкой - 52 (-12 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня стоит 44,30 (-10 коп) гривны, а безнал - 44,10 (+10 коп) гривны. Евро же в кассах банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank продает сегодня доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,81 (-16 коп) гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

