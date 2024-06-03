Долар зростає другий тиждень поспіль: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України зростає другий тиждень поспіль. І тримається вище за відмітку 41 долар за гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 червня середній курс долара у продажу зріс на 8 копійок - до 41,11 гривень. Обмінники купують американську валюту за 40,56 гривні.

Середній курс євро у продажу втратив 1 копійку і становить 44,88 гривень. У покупці середній курс - 44,30 гривень за євро (+0,04 гривень).

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,56-40,58 гривень за долар (купівля/продаж). Це на три копійки нижче порівняно із закриттям у попередній банківський день.

Офіційний курс

Нацбанк встановив офіційний курс на 3 червня на позначці 40,5373 гривні за 1 долар (+0,0372 гривні). Це чергове рекордне значення.

Попередній максимум був 31 травня 2024 року - 40,50 гривень за долар.

Офіційний курс євро на сьогодні - 43,985 гривень за євро, і це теж черговий максимум.

Що буде з курсом долара

Зазначимо, американська валюта різко подорожчала наприкінці травня, перевищивши психологічну позначку 40 гривень за долар.

Як пояснив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, на валютну ситуацію у червні впливатиме також зростання тарифів на електроенергію. Але в цілому будь-які курсові зміни не відбуватимуться несподівано.

На його думку, цього тижня ситуація може залишитись у курсовій інерції травня. Тобто показники змінюватимуться мало не щодня. При цьому зростання курсу змінюватиме етап зниження та навпаки.