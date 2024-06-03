Доллар растет вторую неделю подряд: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет вторую неделю подряд. И держится выше отметки 41 доллар за гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 3 июня средний курс доллара в продаже вырос на 8 копеек - до 41,11 гривен. Обменники покупают американскую валюту за 40,56 гривен.

Средний курс евро в продаже потерял 1 копейку и составил 44,88 гривен. В покупке средний курс - 44,30 гривен за евро (+0,04 гривен).

На межбанке курс находится на отметках 40,56-40,58 гривен за доллар (покупка/продажа). Это на три копейки ниже по сравнению з закрытием в предыдущий банковский день.

Официальный курс

Нацбанк установил официальный курс на 3 июня на отметке 40,5373 гривен за 1 доллар (+0,0372 гривен). Это очередное рекордное значение.

Предыдущий максимум был 31 мая 2024 года - 40,50 гривен за доллар.

Официальный курс евро на сегодня - 43,985 гривен за евро, и это тоже очередной максимум.

Что будет с курсом доллара

Отметим, американская валюта резко подорожала в конце мая, превысив психологическую отметку в 40 гривен за доллар.

Как объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на валютную ситуацию в июне будет влиять также рост тарифов на электроэнергию. Но в целом любые курсовые изменения не произойдут неожиданно.

По его мнению, на этой неделе ситуация может остаться в курсовой инерции мая. То есть показатели будут меняться чуть ли не ежедневно. При этом рост курса будет менять этап снижения и наоборот.