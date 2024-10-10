Долар росте другий день поспіль. Євро впав майже до 45
Національний банк України (НБУ) другий день поспіль підвищує офіційний курс долара щодо гривні. Тим часом, євро впав майже до позначки 45 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2072 гривень за 1 долар (+0,0138 грн).
bank.gov.ua
Курс євро на завтра встановлено на позначці 45,0477 гривень за 1 євро (-0,0797 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,18-21,21 грн/долар (купівля-продаж). Це на одну копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на чотири копійки - до 41,49 гривень.
Що буде з курсом долара: прогноз НБУ
Національний банк уникатиме різких курсових коливань. І продовжить політику "керованої гнучкості", оскільки повертатися до плаваючого курсу все ще зарано, зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, діючий валютний режим є оптимальним з урахуванням перманентного структурного дефіциту валюти. А валютно-курсова політика, спрямована на контроль над ситуацією на ринку, є важливою для виконання ключового завдання щодо збереження інфляції на помірному рівні.
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