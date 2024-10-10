Доллар растет второй день подряд. Евро упал почти до 45

Национальный банк Украины (НБУ) второй день подряд повышает официальный курс доллара к гривне. Тем временем евро упал почти до отметки 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2072 гривен за 1 доллар (+0,0138 грн).

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Курс евро на завтра установлен на отметке 45,0477 гривен за 1 евро (-0,0797 грн).

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На межбанке сегодня курс находился на отметках 41,18-21,21 грн/доллар (покупка-продажа). Это на одну копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на четыре копейки - до 41,49 гривен.

Что будет с курсом доллара: прогноз НБУ

Национальный банк будет избегать резких курсовых колебаний. И продолжит политику "управляемой гибкости", так как возвращаться к плавающему курсу все еще рано, отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, действующий валютный режим является оптимальным с учетом перманентного структурного дефицита валюты. А валютно-курсовая политика, направленная на контроль над ситуацией на рынке, важна для выполнения ключевой задачи по сохранению инфляции на умеренном уровне.