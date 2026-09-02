Долар різко зріс: курс НБУ на 3 вересня та чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 3 вересня на рівні 44,60 гривні. Порівняно з попереднім днем американська валюта подорожчала на 15 копійок – 2 вересня курс становив 44,45 гривні.

Євро 3 вересня коштуватиме 51,64 гривні. Це на 11 копійок більше, ніж днем раніше, коли курс європейської валюти становив 51,53 гривні.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Чи може банк автоматично продовжувати строк депозиту?

НБУ роз’яснив, чи може споживач достроково повернути гроші зі строкового депозиту.

Споживач має право достроково повернути кошти зі строкового вкладу та нараховані відсотки, але лише у випадку, якщо це передбачено умовами договору з банком.

Це норма Закону України ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів''.

Якщо договір не передбачає можливості достроково зняти кошти, їх обов’язково повернуть разом із відсотками, але після завершення строку депозиту.