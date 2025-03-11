Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после падения до минимума с середины октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 12 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4124 гривен за 1 доллар (+0,1254 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,2141 гривен за 1 евро (+0,4425 грн).



bank.gov.ua

В последний раз курс был выше 45 гривен 6 ноября 2024 года - перед выборами в США. После победы Дональда Трампа евро сильно подешевел к доллару. Однако в последнее время евро снова дорожает из-за экономической политики президента США.

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,55 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ придется повысить курс доллара из-за существенных дисбалансов на рынке. На конец года курс ожидается около 46 гривен за доллар.