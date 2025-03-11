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Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен

Украина, Вторник 11 марта 2025 15:45
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Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после падения до минимума с середины октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4124 гривен за 1 доллар (+0,1254 грн).
Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,2141 гривен за 1 евро (+0,4425 грн).
Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен

bank.gov.ua

В последний раз курс был выше 45 гривен 6 ноября 2024 года - перед выборами в США. После победы Дональда Трампа евро сильно подешевел к доллару. Однако в последнее время евро снова дорожает из-за экономической политики президента США.

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар резко подорожал, курс евро превысил 45 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,55 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ придется повысить курс доллара из-за существенных дисбалансов на рынке. На конец года курс ожидается около 46 гривен за доллар.

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