Долар різко подорожчав: який курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання слідом за подорожчанням на міжбанку. НБУ продовжує контрольовану девальвацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 21 грудня середній курс долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,25 гривні, курс євро зріс на 45 копійок до 41,90 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 41,20 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,68-37,70 (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає на дев'ятий день поспіль, оновлюючи максимуми.
Офіційний курс на 21 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5516 грн за 1 долар (+0,2311 грн). Курс євро становитиме 41,0664 гривень за 1 євро (+0,1445 грн). Це трохи нижче за максимум 19 липня - 41,1506.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуацію на ринку формує міжбанк, на якому діє режим "керованої гнучкості" із втручанням регулятора для збалансування попиту та пропозиції.
Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.
Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок, проте що в наступні тижні можливий рух до подальшого зближення курсів (тобто міжкурсова різниця скорочуватиметься і не виключено, що в останні дні року вона буде майже нульовою), зазначив банкір.
За останній тиждень курс долара виріс приблизно на 70 копійок як на міжбанку, так і на готівковому ринку.